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Podolski yeni adresinde

Lukas Podolski yeni takımına kavuştu. Son olarak Antalyaspor'da forma giyen Alman futbolcu, Polonya'nın Gornik Zabrze takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Podolski, imza töreninde "Burada 1, 2, belki 3 yıl oynarım" dedi

Podolski yeni adresinde

Futbol kariyerine birbirinden şık goller sığdıran Alman futbolcu Lukas Podolski, Polonya'nın Gornik Zabrze takımına transfer oldu.

Polonya ekibi yıldız forvet için imza töreni düzenledi.

Yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan Podolski "Burada 1, 2, belki 3 yıl oynarım. Şimdilik futbol oynamak, antrenman yapmak ve her maçta 3 puan için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.

Lukas Podolski fizik durumuyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Antrenmanlara hız verdiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Yüzde 100 hazır olduğumda oynayacağım. Eğer olmazsa, şansımı hak etmek için daha fazla antrenman yapacağım" dedi.

36 yaşındaki futbolcu Gornik Zabrze takımında 10 numaralı formayı terletecek.

Lukas Podolski'nin futbol kariyeri dev kulüplerle dolu. Süper Lig'de Antalyaspor'un dışında Galatasaray'da da forma giyen Podolski, İnter, Arsenal ve Bayern Münih gibi dünyaca ünlü takımların formasını terletti.

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