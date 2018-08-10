Pogon Szczecin - Cracovia Krakow sahaya çıkıyor

Polonya Ekstraklasa maçında Pogon Szczecin ile Cracovia Krakow, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Ev sahibi Pogon Szczecin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cracovia Krakow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; Pogon Szczecin galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Cracovia Krakow galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Pogon Szczecin önceki hafta Legia Warszawa mücadelesinde 3-0 yenildi.

Cracovia Krakow, Zaglebie Lubin karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Pogon Szczecin, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Cracovia Krakow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cracovia Krakow, 1 gol atarken 5 gol yedi.

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