Pogon Szczecin - Lech Poznan sahaya çıkıyor

Pogon Szczecin ve Lech Poznan, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Pogon Szczecin 13 puanla 11. sırada, Lech Poznan 20 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Pogon Szczecin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lech Poznan, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 387 kodlu maçı oynayanlar; Pogon Szczecin galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Lech Poznan galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Pogon Szczecin son haftadaki Legia Warszawa müsabasında 3-0 yenildi.

Lech Poznan ise Gornik Zabrze maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Pogon Szczecin, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Lech Poznan, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lech Poznan 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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