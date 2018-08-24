Pogon Szczecin - Lechia Gdansk düellosu

Polonya Ekstraklasa maçında Pogon Szczecin ile Lechia Gdansk, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Pogon Szczecin 2 puanla 16. sırada, Lechia Gdansk 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Pogon Szczecin son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lechia Gdansk son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 393. İddaa'da Pogon Szczecin kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Lechia Gdansk kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Pogon Szczecin son hafta oynanan Cracovia Krakow maçında 1-4 kazandı.

Lechia Gdansk ise Sandecja Nowy Sacz maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Pogon Szczecin, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Lechia Gdansk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lechia Gdansk, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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