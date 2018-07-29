Pogon Szczecin - Piast Gliwice maçı öncesi rakamlar

Polonya Ekstraklasa maçında Pogon Szczecin ile Piast Gliwice, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Pogon Szczecin son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Piast Gliwice, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 589. İddaa'da Pogon Szczecin kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Piast Gliwice kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Pogon Szczecin son haftadaki Legia Warszawa müsabasında 3-0 yenildi.

Piast Gliwice ise Nieciecza karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Piast Gliwice, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Piast Gliwice 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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