Pohang Steelers - Gangwon maç önü

Pohang Steelers ve Gangwon, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Pohang Steelers 19 puanla 9. sırada, Gangwon 22 puanla 6. sırada bulunuyor. Pohang Steelers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gangwon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 218 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pohang Steelers kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Gangwon sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Pohang Steelers son hafta oynanan Suwon Blue Wings maçında 1-1 berabere kaldı.

Gangwon ise Incheon United maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Pohang Steelers, 8 gol attı ve 11 gol yedi.

Gangwon, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gangwon 17 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.