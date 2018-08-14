Pohang Steelers - Jeonbuk Motors düellosu

Güney Kore K Lig 1 maçında Pohang Steelers ile Jeonbuk Motors, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 30 puanlı Pohang Steelers 6. sırada bulunuyor, Jeonbuk Motors 53 puana sahip ve 1. sırada. Pohang Steelers son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 508 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pohang Steelers kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Jeonbuk Motors sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Pohang Steelers son hafta oynanan Jeju United maçında 0-0 berabere kaldı.

Jeonbuk Motors ise Gangwon karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Pohang Steelers, 11 gol attı ve 12 gol yedi.

Jeonbuk Motors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Jeonbuk Motors, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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