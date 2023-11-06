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        Haberler Gündem Güncel DİLAN POLAT OLAYINDA SON DAKİKA: Polat çiftine ait lüks araçlar yediemin otoparkında!

        Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında görüntülendi

        Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftine ait araçlar İstanbul Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:45
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        Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yapılan operasyon kapsamında el konulan otomobiller Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

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        DHA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

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        Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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        Polat çifinin el konulan 9 aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu.

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        El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti.

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        Emniyette sergilenen araçlar daha sonra otoparka çekildi. Polat ailesine ait 9 araç yediemin otoparkında görüntülendi.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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