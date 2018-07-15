Polat Yağcı ile konuştum tepkilere açıklık getirdi.
Önceki gün video alakasız bir kişiden telefonumun mesaj kutusana düşünce tüylerim diken diken oldu.
Anlatmama gerek yok, Mustafa Ceceli mevzusunu biliyorsunuz. Poll Production’un sahibi yapımcı Polat Yağcı tam da buna destek çıkar gibi İntizar, “Bugünden itibaren şirketimizde hiç bir bağı kalmamıştır” açıklaması yaparak tavrını ortaya koyuyor. Pes diyorsunuz.
Peki neden?
Niçin?
-Cinsel tercih mi tüm bunlara sebep?
Kime ne, sana ne?
Çok büyük tepki gösterdim. İlk kez Polat Yağcı’ya çok büyük tepkimi koydum ve asla kabul etmedim. Bu kadına yapılan en büyük şiddettir.
Ki bana göre Mustafa Ceceli’nin yaptığından hiçbir farkı yoktur.
Tabii bunu sosyal medyada dile getirdiğim zaman Polat Yağcı arayıp “Bir sürü insan tepki gösterdi, ilk kez seni arıyorum. Çünkü beni anlayacağını biliyorum” diyor.
“Tamam anlayacağım, anlamaya çalışacağım. Hadi anlat” dedim.
-Söyler misin neden, niçin? Kime ne insanların cinsel tercihinden?
Esin insanların cinsel tercihi beni ilgilendirmiyor. Sebep o değil?
-Nedir peki sebep?
Sebep beni kandırmış olmaları. Bu dedikodu çok uzun süredir var. Ben bir ay önce en son konuştuğumda 'yok öyle bir şey' dedi İntizar. Kur'an'a el bastı. Ben de inandım.
-Bir ay önce 'var' deseydi ne olacaktı?
O zaman bakacaktım. O zaman tepkimi koyacaktım. Belki o zaman sessiz sedasız yollarımızı ayıracaktık. Ya da başka bir yol bulacaktık bilmiyorum. Beni kandırdığı için kızdım.
-Ama tam da önceki gece bu haber ortaya çıktığı gün tepki verdiğin için Mustafa Ceceli’ye destek oluyormuş gibi gözüküyor.
Önceki gün videoyu izledim. O dakika ben de sosyal medyaya yazdım. Ben Mustafa Ceceli ile görüşmem bile. Ben sadece İntizar’ın beni kandırmasına kızgınım. 'Beni kandırmasına' diyorum. Bana yalan söylemesine. Bana söyleseydi önceden daha farklı bir yol alabilirdim. Benim doğrum doğrudur ben şaşmam. O an ne hissedersem tepkimi koyarım.
-Biraz daha bekleseydin. Bir on gün, bir ay. Belki daha sonra başka şekilde halletseydin. Tepkin şık olmadı.
Ama tamam da ben de buyum. Beni kandırması hoşuma gitmedi. Bana “Hayır, yok böyle bir şey' dedi. Yoksa kiminle ilişkisi olursa olsun. Gay olmuş, lezbiyen olmuş bana ne. Beni ilgilendirmiyor. Sorun bu değil. Sorun bana yalan söylemesi. Ben bu yüzden tepki gösterdim. Tepkimin arkasındayım. Zamanında Berkay içinde aynı tepkiyi vermiştim, hatırla. Ben yapımcıyım. Tavrımı koydum beni kandırdığı için.
Düşüncem ne mi?
Herkesin bir tepki şekli var.
Polat Yağcı yıllardır arkadaşım. Tanırım, bilirim. Anında tepkisini koyar.
Anında tepkisini koydu. Tekrar ediyorum. Soruda da sorduğum gibi. Tepki şekli şık olmadı. Ama işin içine yalan girdiği için benim de tepkim nasıl olur bilinmez.
Fakat yine de kararı siz okuyucuya bırakıyorum.
Ancak tekrar ediyorum.
Mustafa Ceceli’nin yaptığı korkunçtur ve telafisi de gerçekten çok zordur.
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