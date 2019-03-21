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Polikistik over sendromu hastası Harnaam Kaur, tıraş olmayı reddediyor

Giriş: 21.03.2019 - 08:53 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Polikistik over sendromu nedeniyle 16 yaşından beri Harnaam Kaur'un yüzünden ve vücudundan kıl çıkıyor. Ancak bunu bir sorun olarak görmeyen Kaur, kendisini topluma bu şekilde kabul ettirmek için tıraş olmayı reddetti

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    Harnaam Kaur'un polikistik over sendromu nedeniyle 16 yaşından beri yüzünde ve vücudunda kıl çıkıyor. 

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    Ancak 27 yaşındaki Kaur, bunu bir sorun olarak görmedi ve tıraş olmayı reddetti.

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    Kendisini topluma bu şekilde kabul ettirmeye çalışan genç kadın, durumu yüzünden defalarca istismara uğradığını söyledi. 

  • 4Polikistik over sendromu hastası Harnaam Kaur, tıraş olmayı reddediyor
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    Kaur ise tıraş olmayı reddeti. Bunun yerine makyaj yapmaya, çiçekli elbiseler giymeye ve gözlerine kalın eyeliner çekmeye karar verdi.

  • 5Polikistik over sendromu hastası Harnaam Kaur, tıraş olmayı reddediyor
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    Harnaam Kaur, 17 yaşındayken çevresindeki kişilerin baskısı yüzünden sadece bir kez sakallarını kestiğini söyleyerek, tıraş olduktan hemen sonra pişman olduğunu ve artık sakallarını gizlemeyeceğine karar verdi. 

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    İngiltere'de yayınlanmaya başlayan ve farklı özellikler ile dış görünüşlere sahip kişileri ağırlayan "The House of Extraordinary People" isimli yarışmaya Kaur da katıldı. 

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