Polikistik over sendromu hastası Harnaam Kaur, tıraş olmayı reddediyor

Polikistik over sendromu nedeniyle 16 yaşından beri Harnaam Kaur'un yüzünden ve vücudundan kıl çıkıyor. Ancak bunu bir sorun olarak görmeyen Kaur, kendisini topluma bu şekilde kabul ettirmek için tıraş olmayı reddetti