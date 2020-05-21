Polis 400 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek 4 yağma zanlısını yakaladı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat'ta 14 Mayıs günü akşam saatlerinde bir eve giden iki kişi belediye tarafından tıraş hizmeti sunmak için gönderildiklerini belirtti.

Eve giren 2 kişinin silah çekmek ve darbetmek suretiyle ev sahibinin 30 bin lirasını gasbettiği ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki KGYS ve güvenlik kameralarından elde edilen yaklaşık 400 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen ekipler, bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Arananlar ile onlara yardım edenlerin de bulunduğu 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda, adreslerde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, 90 fişek ve 1750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.