23. dönem POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman? sorusunu soran öğrenciler için açıklama Polis Akademisi'nden geldi. 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin polis olmadan önceki son aşama olan eğitim sonu sınavını başarıyla atlatmaları gerekiyor. İşte Polis Akademisi'nin duyurduğu sınav tarihleri ve detaylar...

POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 23. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavlarının 3 - 5 Ağustos tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Polis Akademisi'nin açıklaması şöyle:

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur."