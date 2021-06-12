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Polis aracının önüne atlayan yaralıya böyle müdahale ettiler

Çorum'da, sokak ortasındaki kavgada bıçaklanarak, ağır yaralanan Selahattin Yılmaz (28),polis ekibi aracının önüne atlayıp, yardım istedi. Polislerden Gökhan Ekinci (29),üniformasını ve atletini çıkarıp, Yılmaz'ın karnına tampon yaptı. Bu anlar, mobese kamerasına yansıdı.

Polis aracının önüne atlayan yaralıya böyle müdahale ettiler

Olay, dün akşam, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Yılmaz, sokakta yürürken, bilinmeyen nedenle kavga ettiği kişi tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Yılmaz, yoldan geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekibin aracının önüne atlayıp, yardım istedi. Polis memurları Ayhan Cömert (49) ve Gökhan Ekinci, Yılmaz için hemen harekete geçti. Cömert, haber merkezine anons geçerek, durumu bildirirken, ekip arkadaşı Ekinci ise üniformasını ve atletini çıkarıp, Yılmaz'ın karnına tampon yaptı. Bu anlar, mobese kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Yılmaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, ameliyata alındı. Doktorlar, polisin ilk müdahalesiyle yaralının hayatta kaldığını belirtti.

'YARALININ KURTULDUĞUNU ÖĞRENDİM, MUTLUYUM'

Polis teşkilatında 9 yıldır görev yapan Gökhan Ekinci, "Emniyet teşkilatımızda ilk yardım kurslarında eğitimler aldık. Bir şahsın aşırı kanaması olduğunda nasıl tampon yapılması gerektiği hep söylenmişti. Benim de o dönem öğrendiklerim aklıma geldi ve hemen tampon yaptım. Yaralı şahsın kurtulduğunu öğrendik ve çok mutluyum" dedi.

'ÜZERİNİ ÇIKARDI VE ATLETLE TAMPON YAPTI'

Polis teşkilatında 21 yıldır görev yapan Ayhan Cömert ise "Bizim için önemli olan insan hayatıdır. Bize gelen kavga ihbarına giderken Akpınar kavşağına geldiğimizde, bir vatandaşımızın ekip otomuzun yanına geldiğini gördük. Araçtan indik, yanımıza gelen kişinin bıçaklanmış olduğunu ve kafasından darbe aldığını gördük. Haber merkezimize anons ederek olay yerine ambulans istedik. Vatandaşımız çok kan kaybediyordu, ekip arkadaşım Gökhan, 'Çok kan kaybediyor, hemen tampon yapmamız gerekiyor' dedi. Üzerini çıkardı ve atletle tampon yaptı. Ben bu arada trafiği kapattım ve haber merkezimize yeniden anons ederek, şahsın fazla kan kaybettiğini ve ambulansın daha çabuk gelmesi gerektiğini söyledim. Bir süre sonra ambulans geldi ve yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptılar. Tabi biz oradan ayrılmadık çünkü bu bir kavga olayı, karşı tarafın gelebileceğini de göz önünde bulundurarak yaralı şahsın ve sağlık görevlilerimizin güvenliği için oradan ayrılmadık. Bizim için önemli olan insanların can güvenliği" diye konuştu.

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