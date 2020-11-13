Polis çadırda yaşayan tarım işçilerine yatak yardımında bulundu - ADANA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki tarım işçilerini ziyaret etti.Ekipler, beraberlerinde getirdikleri bir tır dolusu yatağı, çadırda yaşam süren tarım işçisi ailelere dağıttı.

Tarım işçileriyle birlikte tırdan yatakları çıkartan polisler daha sonra bunları birlikte çadırlara taşıyıp kullanıma hazırladı.

Çadırda kalan tarım işçilerinden Selim Arı, "Şimdiye kadar hep yer yatağında uyuduk. Ailelerimiz, polislerimizin sayesinde artık yerde uyumak zorunda kalmayacak. Emniyet müdürlüğümüzden Allah razı olsun. Çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Tarım işçilerinden Nuray Şahan da kış mevsiminde yerde yatmanın zor olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar hep yer yatağını kullandık. İlk defa böyle bir yatakta uyuyacağım. Polislere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Polisler, ziyaret ettiği çadırlardaki çocuklara da boyama kalemi hediye etti.