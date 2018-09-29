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Polis giydikleri kıyafetleri tek tek inceledi
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Polis, cinayeti hırkadaki kopuk düğmeden çözdü

İstanbul Bağcılar’da, yedi ay önce boğazı kesilerek öldürülen Moldova asıllı Türk vatandaşı Tatiana A. adlı kadının katil zanlısı, cinayet sırasında olay yerine düşürdüğü hırka düğmesinden yakalandı. İstediği parayı vermediği için cinayeti işlediğini itiraf eden katil zanlısının, maktulün üzerinden aldığı paralarla kuzenine doğum günü hediyesi aldığı ortaya çıktı.

29.09.2018 - 10:11 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgilere göre, Şubat ayında Bağcılar’da Moldova asıllı Tatiana A. isimli adlı adın, boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlattı. Öldürülen kadın otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis olay yerinde buldukları delilleri tek tek toplayarak incelemeye aldı.
Güvenlik kamera kayıtları geriye dönük olarak saatlerce incelendi

Deliller arasında cinayetin işlendiği yerde kadına ait olmayan bir adet fildişinden yapılmış düğme bulan polis, soruşturmayı genişletti. Öldürülen kadının katil ya da katillerinin bulunması için soruşturmayı derinleştiren polis, evde benzer düğmeye rastlamayınca binaya ait güvenlik kamera kayıtlarını geriye dönük olarak 48 saat boyunca inceledi. Cinayet mahallinde düşürülen düğmenin izini süren polis, binaya girip çıkan apartman sakinlerini ve giydikleri kıyafetleri tek tek irdeleyerek, sosyal medya hesaplarını da takibe aldı.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFTA HIRKADAKİ KOPUK DÜĞMENİN SIRRI

İncelemeler sonucunda aynı apartmanda oturan Ali G. adlı şahsın sosyal medya hesaplarında aynı hırka ile fotoğrafları tespit edildi. Cinayet tarihinden sonra sosyal medyaya yüklenen fotoğraflarda aynı hırkanın düğmesinin kopuk olduğunu gören polis, şüpheliyi takibe aldı. Cinayetin inlediği tarihte bina sakinlerinden DNA örnekleri alan polis, alınan örneklerde şüpheli Ali G.’nin babası Z.G. ile öldürülen kadındaki delillerle uyuştuğunu elde etti. Yaklaşık 7 ay boyunca büyük bir titizlikle hırka düğmesinden yola çıkarak cinayetin izini süren polis, DNA sonuçlarının da uyuşması ile dün aynı adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda katil zanlısı olarak aranan Ali G. gözaltına alındı. Zanlının adresinde yapılan aramalarda, cinayette kullanılan bıçak ile olay günü düğmesini düşürdüğü hırka, maktulün eşine ait olduğu sanılan cep telefonu kulaklığı ele geçirildi.

PARLARLA KUZENİNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ALMIŞ

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği ileri sürülen katil zanlısı A.G. emniyetteki ifadesinde olay günü Moldova uyruklu T.A.’nın dairesine gittiğini, kadından para istediğini, T.A.’nın arkadaşı olan annesini aramak istemesi üzerine tartıştıklarını ve paniğe kapılarak bıçakla boynunu kestiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. T.A.’yı öldürdükten sonra yanında getirdiği eldivenleri takarak evde bulunan 200 TL ile 200 dolar parayı ve 1 adet değerli çakmak, 5-6 adet saat, cep telefonu kulaklığı ile alkol şişelerini aldığını ifade eden katil zanlısı, aldığı paralarla da kuzenine doğum günü hediyesi olarak elektronik sigara aldığını söylediği kaydedildi. Çaldığı saatleri de korktuğu için değişik zamanlarda ve farklı yerlerde çöp kutusuna attığını iddia eden A.G., polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen katil zanlısı, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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