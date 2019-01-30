Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul'da Zeytinburnu Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarıyıl etkinliğine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan ev sahipliği yaptı.

65 AİLE 95 ÇOCUK AĞIRLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 65 ailenin özel eğitime ihtiyaç duyan 95 çocuğunun katıldığı etkinlikte tiyatro ve ilizyon gösterileri yapıldı. Emniyet Müdürü Çalışkan ve eşi, "engin gönüllüler" diye nitelendirdiği çocuklar ve ailelerine yakın ilgi gösterdi.