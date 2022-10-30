Polis ekibi kaza yaptı: 2'si çocuk, 5 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza saat 20.30 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı ile Köseoğlu Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

Bir olaya müdahale etmek üzere Rafet Karacan Bulvarı üzerinde ilerleyen polis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı.

Kaza yapan polis memurlarının telsizden durumu bildirmesi üzerine meslektaşlarının yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Yaralanan 2 polis memuru ve diğer araçta bulunan anne P.K. (37) ile çocukları Y.İ.K. (6) ve H.K. (4) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.