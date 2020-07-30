Polis ekipleri bayram öncesi özel güvenlik tedbirlerini denetledi - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak amacıyla Kovid-19 tedbirleri başta olmak üzere, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda özel güvenlik görevlilerince alınan sağlık ve güvenlik tedbirleri uzman ekiplerce detaylı şekilde incelendi.Sorumlu oldukları alanlarda başta Kovid-19 olmak üzere bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla "maske, mesafe ve ateş ölçümü" gibi tedbirlerin düzenli uygulanmasından sorumlu özel güvenlik görevlilerinin önlemlerine yönelik denetimine, düzenli aralıklarla devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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