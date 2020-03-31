Polis ekipleri drone ile sokaklarda denetim gerçekleştirdi - KAHRAMANMARAŞ

AA

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından drone ile sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği Demokrasi, Ulu Cami, Atatürk ve Milli İrade meydanlarında drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sabah saatlerinden başlayarak sürdürüyor.Şehrin Kayseri, Gaziantep ve Adana kara yolundaki bulunan uygulama noktalarında ise hem gidiş hem geliş güzergahlarında tüm araçlar durdurularak denetim gerçekleştiriliyor.

Kente giriş yapan araçlardaki kişilerin ateşi ölçülürken, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde ise seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar polis tarafından uygun bir dille ikaz edilerek evlerine gitmeleri sağlanıyor.

Afşin ilçesinde de anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.Öğrenciler tarafından yapılan uyarılar ailelerince cep telefonuyla kaydedilirken anaokulu öğretmeni Salih Metanoğlu da görüntüleri birleştirip video klip haline getirdi.