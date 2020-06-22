Polis ekipleri maske denetimi yaptı - İZMİR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin işlek noktalarında maske kontrolü gerçekleştirdi.Gündoğdu Meydanı'nda polis ekip aracından vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmaları, maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda anonslar yapıldı.Polis ekipleri, 1'inci Kordon'da gezen vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol etti.Ekipler, maskesiz dışarı çıkan bazı kişilere para cezası kesti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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