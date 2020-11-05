İHA

Korona virüs vakalarının artması üzerine yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların saat 22.00’dan sonra yalnızca paket servis yapabileceklerini açıklamıştı. İstanbul genelinde ise polis ekipleri, saat 22.00’den sonra kafe ve restoranlarda denetim yaptı.

YASAĞA UYMAYAN İŞYERİNE 3 BİN 180 LİRA PARA CEZASI

Fatih’te yapılan denetimlerde kafe ve restoranların genel olarak saat 22.00 itibariyle sadece paket servise devam ettikleri ve yasaklara uydukları görüldü. Hayata geçirilen yeni tedbirler kapsamında Beşiktaş’taki işyerleri de denetlendi. Denetimler sırasında Beşiktaş’taki bir restorana ise saat 22.00’den sonra yasağa uymayarak işyerine müşteri aldığı için 3 bin 180 lira para cezası kesildi.