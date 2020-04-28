Polis ekiplerinden kronik rahatsızlığı bulunan

AA

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan Raziye Yıldırım, Alo 155 Polis İmdat hattını arayarak, 9 yaşındaki kızının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığını ve kronik astım hastası olduğunu belirterek, doğum gününü kutlayamadıklarını söyledi.Babası Çeşme belediyesinde işçi olarak çalışan ve iki ablasından biri kanser diğerinin ise kalbi delik olan küçük Ada'yı sevindirmek için ekipler harekete geçti.Durumu Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Vekili Erdem Bekem'e bildiren ekipler, onay aldıktan sonra küçük kıza sürpriz yapmak için doğum günü pastası aldı.Polis aracıyla ailenin evine giden ekiplere kapıyı Ada ve annesi Raziye Yıldırım açtı.Ekiplerin elindeki pastayı gören ve şaşkınlık yaşayan Ada, kendisine sürpriz yapan ekiplere teşekkür etti.