Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan aldıkları uyuşturucuları Van bağlantılı olarak İstanbul'a getiren uluslararası çeteyi takibe aldı. Uyuşturucu çetesinin polise yakalanmamak için çok ilginç bir yöntemi kullandığı belirlendi. Çete üyelerinin, teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için cep telefonu gibi hiçbir dijital iletişim aracını kullanmadığı onun yerine 'güvercin' dedikleri bir kadın üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Uyuşturucu çetesinin güvercini N.Y.'yi takibe alan narkotik polisi İran'dan aldıkları uyuşturucuları İstanbul'a getiren çete üyelerini tek tek tespit etti.



181 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Bahçelievler'de 2 otomobile düzenlenen operasyonda 2 karton koli içerisinde 114 paket halinde 60 kilo eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.C. gözaltına alındı. Diğer otomobilde yapılan aramalarda da 10 kilo eroin daha ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Ö.Y. de gözaltına alındı. Narkotik polisi, N.C.'nin 60 kilo eroini aldığı tekstil atölyesine de operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda 4 koli içerisinde 212 paket halinde 111 kilo eroin daha ele geçirildi. Operasyonlarda 35 bin Euro ile 7 bin lira paraya el konuldu. Yürütülen operasyonda F.A. ve R.A.'nın liderliğini yaptığı 11 kişilik uyuşturucu çetesi çökertilirken, ele geçirilen 181 kilo eroinin piyasa değerinin 11 milyon lira olduğu öğrenildi.

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