Polis hatalı sürücüleri drone ile tespit etti - ÇANAKKALE

AA

'Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla, drone ile karayollarında kural ihlali yapan sürücülere denetim gerçekleştirildi.Denetimlerde sürücülere yapılan ihlaller hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda görüntüler de izletildi.Yaşam için Kısa Bir Mola projesi kapsamında sürücü ve yolculara Emniyet Müdürlüğü Yaşam Tünelinde görsel eğitimler verildi.Polisin drone ile yapılan eğitim ve denetim faaliyetleri devam edeceği belirtildi.