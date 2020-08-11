Polis helikopteri ve İHA ile Kovid-19 denetimi yapıldı - VAN

AA

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından denetimlere Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü de havadan destek verdi.Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopter ve İHA'lar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülke genelinde en kapsamlı denetim yapılması talimatı üzerine eş zamanlı olarak havalandı.Van'daki otobüs durakları, pazar yerleri ve işlek caddeler havadan kontrol edildi, alınan görüntüler anlık olarak kriz merkezine iletildi.Ana caddeler ve parklarda maske ve mesafe kurallarına uymayanlar helikopterden anons edilerek uyarıldı.