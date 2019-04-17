Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir vatandaşa ait evin kapı kilit ve göbeklerini kırarak hırsızlık amaçlı girdikleri evden 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet akıllı saat, 1 adet kadın el çantası, 1 adet kolye, 3 adet altın kolye ve ev sahibinin aracına ait yedek anahtar ile 5 Euro nakit para ve 1 adet harici bellek çalan hırsızlar yakalandı.

DHA'nın haberine göre Asayiş Sube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada elde edilen kamera görüntüleri, olayı gerçekleştiren kişilerin Gürcistan uyruklu yabancılar olduğu tespit edildi. Nika T. , Avazı U. , Ratı G. Ve Roland U. isimli Gürcü hırsızlar büro ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda ikamet etmek için kiraladıkları evde enselendi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, soydukları evlerden çaldıkları 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi,1 adet akıllı saat, 10 adet çeşitli markalarda kol saati,1 adet zincirli kolye buldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasında hırsızlık öncesi bir büfeden satın aldıkları abur cubur yiyeceklerin hırsızlığı gerçekleştirdikleri evde bırakmasında aydınlatıcı unsur olduğu bilgisine ulaşıldı.