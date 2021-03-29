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HaberlerGündem3. SayfaPOLİS İNTİHAR ETTİ! Son dakika: Hırsızlıkla suçlandı! Gururuna yediremedi!
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Hırsızlıkla suçlandı! Gururuna yediremedi!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheliler arasında bulunan 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46),ifadesinin alınması ve evinde arama yapılamasını gururuna yediremeyip, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi

POLİS İNTİHAR ETTİ! Son dakika: Hırsızlıkla suçlandı! Gururuna yediremedi!
Hırsızlıkla suçlandı! Gururuna yediremedi!
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DHA

İzmir'de iddiaya göre, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., kendine ait bir güneş gözlüğünün polis merkezinde kayıp olduğunu ileri sürerek araştırma başlattı. Polis merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen komiser yardımcısı, gözlüğünün, 21 yıllık polis memuru olduğu öğrenilen İsmail Zeybek'in (46) aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, savcılık olayın şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, incelemeyi ilçe jandarma komutanlığına devretti. Jandarma ekipleri, polis merkezindeki memurların ifadesini alırken, şüpheliler arasında bulunan İsmail Zeybek'in evinde arama yapıldı.

KENDİ GÖZLÜĞÜNÜN FATURASINI GÖSTERDİ

Yapılan aramada, Zeybek'in evinden bir güneş gözlüğü çıktı. Zeybek, kendisine ait olan güneş gözlüğünün faturasını gösterirken, komiser yardımcısı H.Ö.Y. de evde bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını belirtti.

GURURUNA YEDİREMEYİP, İNTİHAR ETTİ

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, polis memuru İsmail Zeybek, ifadesinin alınması, evinde arama yapılması ve komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı iddiasını gururuna yediremedi. Zeybek, dün gece saatlerinde evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Zeybek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zeybek'in ölümünün ardından konuya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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