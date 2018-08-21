Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir polis memuru, sopalarla kavga edenleri herhangi bir güç kullanmadan sadece kameraya çekmekle tehdit ederek ayırdı.

İHA'nın haberine göre, D-360 Karayolu, Kartalkaya Bulvarı'nde seyir halindeki TIR'ın sürekli sol şeritte gitmesine sinirlenen hafif ticari aracın sürücüsü C.Ç. ve araç içerisinde bulunan 5 kadın ellerinde sopalarla TIR'ı durdurarak sürücüye saldırmak istedi. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir polis memuru, kavga edenleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, "Herkes arabasına geçsin yoksa kavga edenlerin hepsini çekerim" dedi.

Polis memurunun ısrarlı uyarılarının ardından kalabalık grup kavga etmeyi bırakarak araçlarına binerek uzaklaştılar.

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