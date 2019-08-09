Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay Fatih’de 25 Temmuz günü meydana geldi. Bir iş hanında bulunan Libya uyruklu Hatem A.G.’nin işyerine giren 4 kişi polis olduklarını söyleyerek arama yapacaklarını söyledi. Hatem A.G.’nni şaşkın bakışları arasında sözde polisler arama yapmaya başladı.

2 MİLYON 222 LİRAYI ALDILAR



Çekmeceleri arayan şüpheliler 2 milyon 222 lira parayla karşılaştı. Çekmecelerdeki tüm parayı alan sahte polisler, işadamı A.G.’yide dövdü.Sahte polis oldukları ortaya çıkan şüpheliler parayı alıp kaçtı.

BİRİNİ VATANDAŞLAR YAKALADI



A.G., olay sonrası işhanında kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. A.G. kaçan şüphelilerin soyguncu olduklarını bağırdı. Bunun üzerine vatandaşlar kaçan bir şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli olay yerine çağrılan polise teslim edildi.

GİRİŞ VE KAÇIŞ ANLARI KAMERADA



Yakalanan şüpheli Hamza G.(22) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Görüntülerde şüphelilerin iş hanına girişleri ve olaydan sonra kaçtıkları görüldü. Şüphelilerden iki kişi daha yakalandı.

‘PARA VAR’ BİLGİSİ ALMIŞLAR



Yapılan soruşturmada, olayın detaylarıda ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilere göre şüphelilerden biri, Libyalı işadamında para olduğunu öğrendi. Ve bunu arkadaşlarına söyledi. Parayı almak için polis süsü verme planı yaparak olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Hamza G., tutuklandı. Diğer iki şüpheli serbest kaldı. Parayı alıp kaçtığı öğrenilen şüphelinin yakalanması çalışmaları sürdürülüyor.