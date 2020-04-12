DHA

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle dün gece saat 00.00'dan itibaren 30 Büyükşehir ile Zonguldak´ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kapsamında olan kentlerden olan Adana'da oturan Esengül Özil, akşam saatlerinde ailesine cips ve çikolata yemek istediğini söyledi. Ancak yasak nedeniyle marketlerin kapalı olması ve dışarı çıkamadıklarından dolayı küçük kızın ailesi bu isteği yerine getiremedi.

'POLİS ABİ CANIM CİPS İSTEDİ'

Esengül, bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü´nün 'adana155@egm.gov.tr' adresine e- posta göndermeye karar verdi. Ailesi de polise kızlarının "Polis abi benim adım Esengül. 8 yaşındayım. Utandığım için arayamadım. Ben dışarı çıkamıyorum ancak canım cips ve çikolata istedi. Sizi çok seviyorum" yazılı mailini gönderdi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise bu elektronik postayı görüp ekiplere talimat verdi. Kısa süre içinde ekipler küçük kızın evine giderek bir poşet dolusu çikolata ve cipsi Esengül Özil´e ulaştırdı. Polisleri evinin önünde görünce çok şaşıran Esengül, kendisine yapılan sürpriz sonrası çok mutlu olduğunu ve polislere teşekkür ettiğini söyledi.

ZEYTİNBURNU'NDA POLİSE SÜRPRİZ

Öte yandan İstanbul Zeytinburnu sakinleri, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi G-42 Sokak'ta kavga yaşandığı ihbarı üzerine hızla sokağa intikal etti.

Binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.

Polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür anonsu yaparak sokaktan ayrıldı.