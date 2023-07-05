Memur ve memur emeklisi maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Bu kapsamda memur ve emekli temmuz ara zammı oranları da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşti. Memur ara zammının belli olmasıyla birlikte polis maaşlarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, temmuz zammı ile yeni ve seyyanen polis maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 en düşük zamlı başkomiser, komiser ve polis memuru maaşı...