Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur maaşında zam oranları belli oldu. Bu kapsamda polis maaşına ne kadar zam geldiği gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu, polis maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 2025 Ocak zamlı polis maaşları...