2024 polis maaşları: Polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları da belli oldu. Emekli zammı kadar, polis maaşları da merak edilip araştırıldı. Hatırlanacağı gibi temmuz ayı 6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/8 derecesine polis memuru maaşı 29 bin 84 TL, 1/3 derecesine sahip başkomiser maaşı ise 32 bin 237 TL olmuştu. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 polis maaşları...
Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu. Memurların ocak maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 ocak zamlı en düşük polis maaşlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
2024 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
%50 zamma göre 8/1 derecesinde görev yapan polis memurunun maaşı 29 bin 525 liradan 44.287 liraya yükselecek.
3/1 kıdeminde görev yapan başkomiser maaşı ise mevcut olarak 32 bin 626 lira olarak ödeniyor. %50 zam yapılması durumunda başkomiser maaşı 48.939 lira olacak.
Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.
MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.