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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Polis maaşı hesaplama 2024: Polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 polis maaşları: Polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları da belli oldu. Emekli zammı kadar, polis maaşları da merak edilip araştırıldı. Hatırlanacağı gibi temmuz ayı 6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/8 derecesine polis memuru maaşı 29 bin 84 TL, 1/3 derecesine sahip başkomiser maaşı ise 32 bin 237 TL olmuştu. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 polis maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 23:29 Güncelleme: 03.01.2024 - 23:29
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        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu. Memurların ocak maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek. Peki, "Polis maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 ocak zamlı en düşük polis maaşlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        2024 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

        Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

        %50 zamma göre 8/1 derecesinde görev yapan polis memurunun maaşı 29 bin 525 liradan 44.287 liraya yükselecek.

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        3/1 kıdeminde görev yapan başkomiser maaşı ise mevcut olarak 32 bin 626 lira olarak ödeniyor. %50 zam yapılması durumunda başkomiser maaşı 48.939 lira olacak.

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        Memur maaşları nasıl hesaplanacak?
        2023 Temmuz - Aralık maaşı 2024 Ocak -Haziran maaşı
        Birim: TL Ana maaş İlave ödeme Toplam maaş Ana maaş İlave ödeme Toplam maaş
        Hizmetli 15/1 12.300 8.077 20.377 18.358 12.055 30.413
        Memur 12/1 13.201 8.077 21.278 19.702 12.055 31.757
        Memur 9/1 13.233 8.077 21.310 19.751 12.055 31.806
        Teknisyen 9/1 13.839 8.077 21.916 20.654 12.055 32.709
        Öğretmen 8/1 15.301 8.077 23.378 22.837 12.055 34.892
        İmam - Hatip 8/1 15.026 8.077 23.103 22.426 12.055 34.481
        Şef 4/1 14.681 8.077 22.758 21.912 12.055 33.967
        Polis 8/1 20.543 8.077 28.620 30.660 12.055 42.715
        Hemşire 8/1 17.011 8.077 25.088 25.389 12.055 37.444
        Müdür 4/1 19.249 8.077 27.326 28.730 12.055 40.785
        Mühendis 8/1 20.501 8.077 28.578 30.597 12.055 42.652
        İlçe Müdürü 4/1 22.900 8.077 30.977 34.178 12.055 46.233
        Daire Başkanı 39.392 8.077 47.469 58.793 12.055 70.848
        Genel Müdür 53.542 8.077 61.619 79.911 12.055 91.966
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        Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.

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        MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?

        Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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