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Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zamlı en düşük polis maaşı

Polis maaşı 2023 Ocak memur zammı ile artış gösterecek. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur maaş zammı da belli oldu. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 64.27 olurken, 6 aylık fark ile memur ve memur emeklisi maaşı resmi verilere göre en az yüzde 16,50 artacak. İşte 2023 Ocak yeni polis maaş zammı...

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  • AÇIKLANDI! Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zamlı en düşük polis maaşı

    Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda doğrudan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve memur emeklisi ile emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı zammı belli oldu. İşte 2023 Ocak ayı polis zammı...
  • AÇIKLANDI! Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zamlı en düşük polis maaşı

    MEMUR MAAŞI YÜZDE 16.5 ARTACAK

    Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.
  • AÇIKLANDI! Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zamlı en düşük polis maaşı

    POLİS MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

    Temmuz zammı ile enflasyon rakamına göre 8/1 derecesinde görev alan polis memuru 13752 TL maaş alıyordu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 16,5 artışla polis maaşının 15 bin 295 TL'ye yükselecek. Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.
  • AÇIKLANDI! Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zamlı en düşük polis maaşı

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

    Mevcut duruma göre en düşük memur maaşı lise mezunu hizmetli için 9.824 TL olurken en yüksek memur maaşı ise 38 bin 058 TL Vali maaşı oldu. Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.
  • AÇIKLANDI! Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zamlı en düşük polis maaşı
    Memur maaşları ne olacak?    
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak
    Vali 32,677 38,058
    Genel müdür (1/4) 28,382 33,056
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12,982 15,120
    Memur (Lise - 15/1) 9,051 10,542
    Öğretmen (9/1) 10,047 11,702
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533
    Başkomiser (8/1) 14,331 16,691
    Polis memuru (11/1) 13,132 15,295
    Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777
    Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612
    Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115
    Mühendis (8/1) 13,905 16,196
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367
    Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938
    Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400
    Avukat (9/1) 13,401 15,608
    Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • AÇIKLANDI! Polis maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak zamlı en düşük polis maaşı

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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