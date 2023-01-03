EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Mevcut duruma göre en düşük memur maaşı lise mezunu hizmetli için 9.824 TL olurken en yüksek memur maaşı ise 38 bin 058 TL Vali maaşı oldu. Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.