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Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak Vali 32,677 38,058 Genel müdür (1/4) 28,382 33,056 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12,982 15,120 Memur (Lise - 15/1) 9,051 10,542 Öğretmen (9/1) 10,047 11,702 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17,629 20,533 Başkomiser (8/1) 14,331 16,691 Polis memuru (11/1) 13,132 15,295 Pratisyen hekim (8/1) 15,263 17,777 Uzman hekim (7/1) 15,980 18,612 Hemşire (Lisans - 9/1) 11,260 13,115 Mühendis (8/1) 13,905 16,196 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9,760 11,367 Araştırma görevlisi (8/1) 14,543 16,938 Vaiz (Lisans - 9/1) 10,647 12,400 Avukat (9/1) 13,401 15,608 Hizmetli (Lise - 15/1) 8,435 9,824 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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