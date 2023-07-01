Memur maaş zammının açıklanmasıyla tüm kamu görevlillerinin maaşlarında artış yaşanacak. Son olarak 2023 ocak ayında memur maaşı yüzde 30 zamlandı. Temmuz zammı için nefesler tutulmuşken gözler "En düşük polis maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz polis maaş zammı ile ilgili detaylar...