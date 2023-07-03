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Polis maaşlarına zam yolda! 2023 Temmuz ayı polis zammı ne kadar olacak?

Polis maaş zammı için geri sayım sürüyor. 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranları sonrası polis zammı netleşmiş olacak. Öte yandan zam sonrası maaşı 22 bin liranın altında kalacak polisler için ise ek zam müjdesi geldi. Peki, polislere yüzde kaç zam yapılacak? Son tahminler netleşti. İşte polis zammıyla ilgili merak edilen detaylar...

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  • POLİS MAAŞLARINA EK ZAM 2023: Temmuz ayı polis maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Polis maaş zammı ne kadar kaç TL olacak? 5 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon artış oranları öncesi binlerce polis bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere Haziran ayı enflasyon artış oranı doğrultusunda polis maaşlarına zam yapılacak. İşte polis maaşlarıyla ilgili merak edilen detaylar...
  • POLİS MAAŞLARINA EK ZAM 2023: Temmuz ayı polis maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    EN DÜŞÜK POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında polis maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. Zammın oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen son açıklamaya göre en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. 
  • POLİS MAAŞLARINA EK ZAM 2023: Temmuz ayı polis maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    POLİS MAAŞLARINA EK ZAM MÜJDESİ!

    En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasını sağlayacak olan düzenleme yasalaşırsa en düşük polis maaşı ise 22 bin lira olacak. Böyelelikle zam sonrası maaşı 22 bin liranın altında kalan polisler ek zam almış olacak.
  • POLİS MAAŞLARINA EK ZAM 2023: Temmuz ayı polis maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    ŞUAN POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

    2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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