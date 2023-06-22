EN DÜŞÜK POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında polis maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak. Zammın oranı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen son açıklamaya göre en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak.