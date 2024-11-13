Polis memuru atış eğitim alanındaki kazada şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit Can Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğunu açıkladı.

Şehit polis memuru Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehadet haberini verdi.

Ailenin evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı. Üç çocuklu ailenin iki erkek evladından Yiğit'in evli olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehidin fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun! Tunceli Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can YİĞİT, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."