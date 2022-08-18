Polis memuru babasına kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, dün saat 13.50 sıralarında Ataşehir’de, iddiaya göre, Emre U. isimli genç polis, masaj salonu işlettiği gerekçesiyle tartışma yaşadığı babasına ait işletmeye geldi.

BABA İLE OĞUL TARTIŞMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre baba ile oğul arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle oğul Emre U. yanında getirdiği silahla babası Hilmi U.’ya 5 el ateş açtı.

YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Zanlı olay yerine geldiği araçla hızla uzaklaşırken baba ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleriyse yaralı babayı hastaneye kaldırdı.

KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin olay yerine geldiği ve aracını bırakarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OĞLUNDAN ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli şahsa ait araç olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş olarak bulundu. Hilmi U.'nun ifadesinde, "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

"YERDE KAN VE SİLAH VARDI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Mustafa Girgin, “Kapının açılması gerekiyormuş. Çilingir olarak geldim. Kapıyı açtığımda yerde kan ve silah vardı. İş yerini basıp adamı yaralamış. Sonra kaçmış” diye konuştu.