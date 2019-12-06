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Polis memuru down sendromlu öğrenciyle zeybek oynadı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun ziyaret için gittiği okulda down sendromlu öğrenciyle oynadığı zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

down sendromlu öğrenciyle zeybek oynayan polis
AA

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

AA'nın haberine göre ziyaret sırasında down sendromlu 3. kademe öğrencisi Kadir Ant, zeybek bildiğini belirtmesi üzerine polis memuru Kadir Sümer bu oyunu kendisine öğretmesini istedi.

Ant ile Sümer'in birlikte oynadıkları zeybek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Down sendromlu öğrenci ile polis memurunun zeybek oyunu güzel bir görüntü oluşturdu.

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