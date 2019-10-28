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Polis memuru, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü

DHA

Mardin'de, polis memuru Seyfullah Çınar, tartıştığı meslektaşı olan eşi Belma Çınar'ı ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Seyfullah Çınar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis memuru

Olay, öğlen saatlerinde, Ömerli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfullah Çınar, kendisi gibi polis memuru olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü ile evinde, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Seyfullah Çınar belindeki tabancayı çıkarıp, eşi ve kayınvalidesine ateş etti.

DHA'nın haberine göre Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü, kanlar içinde yerde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Seyfullah Çınar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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