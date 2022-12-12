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Haberler Gündem 3. Sayfa Polis memuru, park yeri kavgasında bir kişiyi vurdu - Haberler
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde silahlı park kavgası

İstanbul'da feci bir olay meydana geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir sivil polis memuru, park yeri kavgasında tartıştığı kişiyi vurdu

Polis memuru, park yeri kavgasında bir kişiyi vurdu - Haberler
Polis memuru, park yeri kavgasında bir kişiyi vurdu
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DHA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sivil polis memuru, park yeri meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi silahıyla yüzünden yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 14.30 sıralarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi.

SİLAHIYLA YÜZÜNDEN YARALADI

İddialara göre, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil olunca Emrullah G. aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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