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Polis memurunun şehit edilmesi davasında karar

Gümüşhane'de, kontrol noktasındaki uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne yol açtığı iddia edilen Selçuk Ergin, "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20.11.2018 - 22:39 | Güncelleme:

 

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin, tutuksuz sanık Murat Koca ve taraf avukatları katıldı.

Şehit polis memuru Olgün Gülay'ın eşi Hülya, oğlu Kerem ve annesi Hidayet Gülay da duruşmada hazır bulundu.

Hülya Gülay, her iki sanığın da suçlu olduğunu öne sürerek cezalandırılmalarını istedi.

Gülay'ın avukatı Görkem Ünsal da olaya sebep olan aracı kimin kullandığının henüz aydınlatılamadığını, her iki sanığın beyanlarının çelişkili olduğunu savunarak kovuşturmanın genişletilmesi talebini yineledi.

Ünsal, bu talebin mahkemece uygun görülmemesi halinde sanıklar hakkında doğrudan kasıt hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Tutuksuz sanık Murat Koca ise önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini talep etti. Selçuk Ergin ise mahkemenin adaletine güvendiğini ifade ederek önceki savunmalarını yineledi.

Ergin'in avukatı Ali Haydar Dereli ise tutuksuz sanık Koca'nın beyanlarının çelişkili olduğunu savundu. Avukat Dereli, müvekkili hakkında lehine hükümlerin uygulanmasını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından tutuklu sanık Selçuk Ergin'e "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 23 yıl hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Koca'nın üzerine atılı suçtan beraatine hükmetti.

OLAY

Trabzon-Gümüşhane karayolundaki Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı Uygulama Noktası'nda 2 Kasım 2017 tarihinde polis memuru Olgun Gülay (47) "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen Murat Koca ile Selçuk Ergin gözaltına alınmış, aracı kullandığı öne sürülen Koca tutuklanmış, Ergin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra ortaya çıkan yeni deliller ışığında Koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Ergin ise aracı kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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