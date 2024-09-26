Polis merkezine taştı: 6 yaralı, 11 gözaltı

Çanakkale'de, borç-alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavga polis merkezinin önüne kadar taşarken, olayda 6 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından yaralıların da aralarında bulunduğu, kavgaya karıştıkları belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, saat 15.40 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca, tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavga Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar taştı.

3'Ü SİLAHLA, 3'Ü BIÇAKLA YARALANDI Kavgada 3'ü tabancayla, 3'ü de bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, yaralıların da aralarında bulunduğu kavgaya karıştıkları belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 tabancaya el konuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.