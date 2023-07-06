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        Polis, nefes borusu tıkanan sürücüyü Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Gaziantep'te, yediği atıştırmalığın soluk borusunu tıkması sonucu nefessiz kalan sürücü, aracını çektiği uygulama noktasındaki polis tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Polisin sürücüyü kurtardığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 15:14
        Hayat kurtaran manevra! Polis sürücüyü böyle kurtardı
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        Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi trafik uygulama noktasında meyana geldi. İddiaya göre, bir sürücü aracıyla hareket halindeyken yediği atıştırmalık soluk borusunu tıkadı. Soluk borusunun tıkanması sonucu nefessiz kalan sürücü, aracını güçlükle polis uygulama noktasına çekti. Bir süre nefessiz kalan sürücü, aracını çektiği uygulama noktasındaki polis tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarılırken o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        "İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

        Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise, "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız. Uygulama noktamıza gelerek panikle aracından inen vatandaşımızın nefes alamadığını ve boğazına nesne kaçtığını fark eden görevlilerimizce hayati müdahalede bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

        #Heimlich Manevrası
        #haberler
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