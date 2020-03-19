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Polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı

Niğde'de polis otosu ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.

kaza
DHA

Kaza, akşam saatlerinde, Bor ilçesindeki Okçu Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa yaklaşan Necdet Öztürk yönetimindeki 51 AAE 641 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen polis otosu ile çarpıştı. Kazada polis memurları Mehmet Demiray (47),Hamit Dursun (30) ve diğer otomobildeki Mihriban Öztürk (61),Necdet Öztürk (66) ile Mihriban Öztürk (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 yaşındaki Mihriban Öztürk´ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

 

 

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