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Nunez, BFM TV kanalında yaptığı açıklamada, eylemlerdeki polis şiddetine ilişkin soruları yanıtladı.
"Hangi şiddet? Şiddet yok. Polis saldırılara orantılı şekilde yanıt veriyor. Polis barışçıl göstericilere müdahale etmiyor. Aksini söylemek doğru değil ve gülünç." diyen Nunez, polisin aşırıcı eylemcilere müdahale ettiğini savundu.
Nunez ayrıca sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlediği gösteride polise “intihar edin” çağrısı yapmasına tepki gösterdi.
Bu davranışı "adi" olarak nitelendiren Nunez, bunun hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi.
Nunez, bunu yapan kişilerin bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Paris Savcılığı, sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlediği eylemde protestocuların polise "intihar edin" çağrısı yaptığı olaya ilişkin soruşturma açmıştı.
Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Mediapart internet sitesinin haberinde, 11 kişinin öldüğü sarı yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde, 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin belinden yaralandığı kaydedilmişti.
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