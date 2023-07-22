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        Haberler Gündem Polis uyardı; ağır hasarlı binanın yıkımı Türk bayrağı için durduruldu

        Polis uyardı; ağır hasarlı binanın yıkımı Türk bayrağı için durduruldu

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören apartmanın kontrollü yıkımı, 6'ncı kattaki Türk bayrağını gören polislerin uyarısıyla durduruldu. Operatörün müdahalesiyle alınan bayrak, polislere teslim edildi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:23
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        Binanın yıkımı Türk bayrağı için durduruldu
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 6 katlı Serin- 1 Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

        Binanın bir bölümü yıkılırken, bölgede görevli polisler, 6'ncı katta Türk bayrağı olduğunu gördü. Polisin uyarısıyla operatör, çalışmaları durdurdu. Operatör, iş makinesiyle Türk bayrağını bulunduğu yerden alıp polislere teslim etti.

        Yıkım ekibi sorumlusu ve inşaat mühendisi Erhan Demir, "Depremde yıkılan Serin- 2 Apartmanı´nın yanında yıkılan Serin- 1 Apartmanı'nın 6´ncı katında bayrağımızı gördük. Yıkımı durdurduk. Bayrağı da indirdik. Memur arkadaşlara teslim ettik. Yıkım kaldığı yerden devam edecek" dedi.

        Türk bayrağının alınmasıyla birlikte yıkım kaldığı yerden devam etti.

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