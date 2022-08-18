Polis uygulama noktasına düştü... Nesli tehlikede 0:00 / 0:00

DHA

Ağrı'da polis uygulama noktasına kanadından yaralı bir kuş düştü.

Polis ekipleri, internette yaptıkları araştırmada kuşun nesli tehlike altındaki balaban kuşu olduğunu belirledi.

Polisler, sulak yerlerde yaşayan ve böcek türleri ile beslenen balaban kuşunu HAYDİ ekibine teslim etti.

Polis memuru Faruk Torun, "Uygulama faaliyetini gösterdiğimiz esnada bölgemize yaralı halde bir kuş düştü. Kuşa baktığımızda farklı bir cins olduğunu gördük, internetten araştırmamız sonucunda balaban kuşu olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine Hayvan Durum İzleme ekibimize haber verdik, onlar da gelip kuşu teslim aldılar. Sağlık durumu iyi görünüyor" diye konuştu.

Balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacak.