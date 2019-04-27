Enis Yıldırım'ın haberine göre okul yolunda güle oynaya yolculuk yapan öğrenciler, kamyonet kasasında selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Kendilerinin görüntülendiği anlayan öğrenciler, yol kenarında bekleyen polis ekibini görünce birbirine, ‘Polis var yatın’ diye bağırdığı duyuldu.



TEHLİKELİ YOLCULUK 3 KİLOMETRE SÜRDÜ



Bir süre kamyonet üzerinde çömelerek yolculuk yapan öğrenciler, ‘Tehlike geçti’ dedikten sonra yeniden ayağa kalktı. Polisi tehlike olarak gören çocuklar, yaklaşık 3 kilometre yolu tehlikeli bir şekilde tamamladıklarının farkında bile olmadılar.

Aracın sürücü ise çocukları kamyonetin kasasına alarak ayrı bir suç işledi.



